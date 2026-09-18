Muzaffarnagar News: तीन अस्पताल व क्लिनिक संचालकों को जारी किए नोटिस

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ ओपी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कस्बे के बसी रोड , मुजफ्फरनगर रोड व बुढ़ाना रोड पर संचालित विभिन्न अस्पताल व क्लीनिकों का निरीक्षण किया । केंद्र प्रभारी ने बताया कि बुढ़ाना रोड स्थित नवजीवन अस्पताल के अलावा बसी रोड स्थित माइश लाइफ केयर सेंटर व चाइल्ड केयर क्लीनिक पर टीम को ने तो कोई चिकित्सक मिला और न ही वहां मौजूद कर्मचारी किसी चिकित्सक की डिग्री आदि कागजात नहीं दिखा सके ।इसके अलावा इन पर अन्य खामियां भी पाई गई । इस दौरान केंद्र प्रभारी ने अस्पताल व क्लीनिक पर मौजूद मरीजों व उनके तीमारदारों से भी वार्ता की । जिसके बाद केंद्र प्रभारी ने इन अस्पताल व क्लीनिक के संचालकों को तीन दिन के अंदर अस्पताल व क्लीनिक के पंजीकरण के अलावा तैनात चिकित्सकों की डिग्री आदि कागजात उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किए ।उन्होंने बताया कि यदि तीनों के संचालक तीन दिन के अंदर संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।