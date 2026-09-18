Muzaffarnagar News: इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में अब 10 अक्तूबर तक होंगे नामांकन

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मुजफ्फरनगर। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत विद्यार्थियों के ऑनलाइन नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का नामांकन 10 अक्तूबर तक कराया जा सकेगा। पहले नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित थी।जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक विकास शर्मा ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत विद्यार्थियों के विज्ञान एवं नवाचार संबंधी विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है।इस योजना के तहत जिले से 1300 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। पिछले वर्ष तीन हजार आवेदन हुए थे। तिथि बढ़ जाने से लक्ष्य को हासिल करना संभव होगा। योजना में विद्यालयों को विद्यार्थियों का ऑनलाइन नामांकन कराने के लिए डीआईओएस कार्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं।