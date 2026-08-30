Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:30 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:30 AM IST
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उद्धाटन
मंसूरपुर : नरा गांव में राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप करेंगे विकास कार्यों का उद्धाटन दोपहर 01 बजे से।
उद्धाटन
शाहपुर : गांव हरसौली में राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप करेंगे विकास कार्यों का उद्घाटन दोपहर 02 बजे से।
आरोग्य मेला
जानसठ : राजपुर कला गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
संकीर्तन
शहर : श्रीकृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार की ओर से गीता पाठ तुलसीनगर में शाम 05 बजे से।
बैठक
शहर : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक रुड़की रोड पर दोपहर 02 बजे से।
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मंसूरपुर : नरा गांव में राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप करेंगे विकास कार्यों का उद्धाटन दोपहर 01 बजे से।
उद्धाटन
शाहपुर : गांव हरसौली में राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप करेंगे विकास कार्यों का उद्घाटन दोपहर 02 बजे से।
आरोग्य मेला
जानसठ : राजपुर कला गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
संकीर्तन
शहर : श्रीकृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार की ओर से गीता पाठ तुलसीनगर में शाम 05 बजे से।
बैठक
शहर : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक रुड़की रोड पर दोपहर 02 बजे से।