Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट पर योग शिविर सुबह 08 बजे से।

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कबड्डी प्रतियोगिता

बघरा : किसान इंटर कॉलेज अलीपुर खेड़ी में जिला स्तरीय कबड्डी सुबह 10 बजे से।

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अखंड पाठ

सिसौली : किसान भवन पर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जयंती कार्यक्रम में अखंड पाठ सुबह 10 बजे से।

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श्रीराम कथा

शहर : नई मंडी स्थित श्रीराम लीला भवन में श्रीराम कथा दोपहर 03 बजे से।



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श्रीमद्भागवत कथा

मोरना: शुकतीर्थ स्थित डोंगरे जी भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।

योग शिविर