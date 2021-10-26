Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:41 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:41 AM IST
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट पर योग शिविर सुबह 08 बजे से।
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कबड्डी प्रतियोगिता
बघरा : किसान इंटर कॉलेज अलीपुर खेड़ी में जिला स्तरीय कबड्डी सुबह 10 बजे से।
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अखंड पाठ
सिसौली : किसान भवन पर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जयंती कार्यक्रम में अखंड पाठ सुबह 10 बजे से।
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श्रीराम कथा
शहर : नई मंडी स्थित श्रीराम लीला भवन में श्रीराम कथा दोपहर 03 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
मोरना: शुकतीर्थ स्थित डोंगरे जी भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट पर योग शिविर सुबह 08 बजे से।
कबड्डी प्रतियोगिता
बघरा : किसान इंटर कॉलेज अलीपुर खेड़ी में जिला स्तरीय कबड्डी सुबह 10 बजे से।
अखंड पाठ
सिसौली : किसान भवन पर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जयंती कार्यक्रम में अखंड पाठ सुबह 10 बजे से।
श्रीराम कथा
शहर : नई मंडी स्थित श्रीराम लीला भवन में श्रीराम कथा दोपहर 03 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
मोरना: शुकतीर्थ स्थित डोंगरे जी भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।