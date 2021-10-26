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शहर : गांधीनगर स्थित श्रीश्यामाश्याम मंदिर में तुलसी विवाह सुबह 09 बजे से।

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परीक्षा

शहर : एसडी महाविद्यालय में भारत बौद्धिक्स परीक्षा सुबह 10 बजे से।

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समापन

शहर : कृष्णापुरी स्थित सर्वोदय धर्मशाला में श्रीमद्भागवत कथा का समापन दोपहर 03 बजे से।

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समापन

शहर : भरतिया कॉलोनी स्थित श्रीखाटूश्याम मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा समापन दोपहर 03 बजे।

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गंगा स्नान मेला

मोरना : शुकतीर्थ में जिला पंचायत की ओर से गंगा मेले का उद्घाटन दोपहर 03 बजे से।

तुलसी विवाह