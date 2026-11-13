Muzaffarnagar News: सुबह से शाम तक बदलती रही हवा, बढ़ता गया प्रदूषण

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वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। लगातार श्रेणी में बने रहने वाले एक्यूआई के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। बृहस्पतिवार को नई मंडी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 323 तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सर्वाधिक ऊंचा स्तर है।बुढ़ाना मोड़ स्थित मॉनिटरिंग स्टेशन पर भी एक्यूआई 220 दर्ज किया गया। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी है। सुबह और शाम के समय आसमान में स्मॉग की चादर छाई रही।हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से एलर्जी, अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। सुबह और शाम के समय सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं।स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. योगेंद्र त्रिखा के अनुसार प्रदूषण के इस स्तर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।किस दिन किस तरह की रही हवातिथि एक्यूआई12 नवंबर 25611 नवंबर 21010 नवंबर 20909 नवंबर 22508 नवंबर 219मॉस्क और चश्मे का प्रयोग जरूरीहवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया ने कहा कि प्रदूषित हवा से बचने के लिए मॉस्क और चश्मे का प्रयोग किया जाना चाहिए। मॉस्क से सांस के रोगियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा चश्मे का प्रयोग किए जाने से आंखों में जलन से भी राहत मिलेगी।ये है प्रदूषण की वजहदिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, पराली जलाना, औद्योगिक गतिविधियां और मौसमी कारक शामिल हैं। दिवाली जैसे त्योहारों के बाद पटाखों के धुएं से भी प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हुई है।इस तरह करें प्रदूषण से बचावप्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लोगों को सुबह और देर शाम अनावश्यक रूप से खुले में निकलने से बचना चाहिए। बाहर जाते समय अच्छी गुणवत्ता वाला माॅस्क पहनें। बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषित वातावरण में शारीरिक गतिविधियों से दूर रखें। सांस लेने में परेशानी या एलर्जी की शिकायत होने पर चिकित्सकीय सलाह लें। साथ ही, कूड़ा और अन्य अपशिष्ट जलाने से बचें और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।वर्जनलोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में एनसीआर के नियमों का पालन कराया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं। - गीतेश चंद्रा, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी