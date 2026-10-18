Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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रतनपुरी : श्रीनिजानंद आश्रम में सात दिवसीय वार्षिक महोत्सव सुबह 08 बजे से।

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नवरात्र महोत्सव

शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।

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मेधावी सम्मान समारोह

खतौली : त्यागी ब्राह्मण समाज उत्थान समिति का मेधावी सम्मान समारोह सुबह 10 बजे से।

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संकीर्तन

शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में संकीर्तन का आयोजन दोपहर 03 बजे से।

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श्रीराम कथा

शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।

वार्षिक महोत्सव