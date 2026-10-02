Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:49 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:49 AM IST
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एनसीसी शिविर
मोरना : इंटर कॉलेज भोकरहेड़ी में एनसीसी का विशेष कैंप सुबह 10 बजे से।
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श्रद्धांजलि समारोह
छपार : रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पर पर श्रद्धांजलि समारोह सुबह 10 बजे से।
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शोभयात्रा
शहर : श्री श्याम सुखी परिवार समिति की ओर से शोभायात्रा नई मंडी से सुबह 10 बजे से।
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क्रॉस कंट्री
शहर : चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम से क्रॉस कंट्री दौड़ सुबह 10 बजे से।
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संगोष्ठी
शहर : ब्रह्मकुमारी दिव्य अनुभूति भवन बामनहेड़ी में संगोष्ठी दोपहर 03 बजे से।
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श्रीराम कथा
शहर : श्रीरामलीला भवन नई मंडी से श्रीराम कथा दोपहर 03 बजे से।
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मोरना : इंटर कॉलेज भोकरहेड़ी में एनसीसी का विशेष कैंप सुबह 10 बजे से।
श्रद्धांजलि समारोह
छपार : रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पर पर श्रद्धांजलि समारोह सुबह 10 बजे से।
शोभयात्रा
शहर : श्री श्याम सुखी परिवार समिति की ओर से शोभायात्रा नई मंडी से सुबह 10 बजे से।
क्रॉस कंट्री
शहर : चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम से क्रॉस कंट्री दौड़ सुबह 10 बजे से।
संगोष्ठी
शहर : ब्रह्मकुमारी दिव्य अनुभूति भवन बामनहेड़ी में संगोष्ठी दोपहर 03 बजे से।
श्रीराम कथा
शहर : श्रीरामलीला भवन नई मंडी से श्रीराम कथा दोपहर 03 बजे से।