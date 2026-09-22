Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:27 AM IST
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राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता
शहर : राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज गांधी कॉलोनी में सुबह 09 बजे से।
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परीक्षा
शहर : रोडवेज बस स्टैंड स्थित एसडी इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।
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दशलक्षण पर्व
शहर : नई मंडी स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व सुबह 10 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
शहर : जानसठ रोड स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
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रासलीला
शहर : गांधीनगर स्थित श्रीश्यामाश्याम राधावल्लभ मंदिर में रासलीला शाम 07:30 बजे।
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गणपति उत्सव
शहर : भरतिया कॉलोनी स्थित श्रीगणपतिधाम खाटू श्याम मंदिर में संकीर्तन शाम 07 बजे।
विज्ञापन
शहर : राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज गांधी कॉलोनी में सुबह 09 बजे से।
परीक्षा
शहर : रोडवेज बस स्टैंड स्थित एसडी इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।
दशलक्षण पर्व
शहर : नई मंडी स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : जानसठ रोड स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
रासलीला
शहर : गांधीनगर स्थित श्रीश्यामाश्याम राधावल्लभ मंदिर में रासलीला शाम 07:30 बजे।
गणपति उत्सव
शहर : भरतिया कॉलोनी स्थित श्रीगणपतिधाम खाटू श्याम मंदिर में संकीर्तन शाम 07 बजे।