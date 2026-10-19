Muzaffarnagar News: सीईसी ज्ञानेश कुमार ने वीडियो कॉल से शुकतीर्थ में लगाई हाजिरी

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शुकदेव आश्रम के प्रत्यक्षानंद भवन के समापन सत्र में कथा व्यास अचल कृष्ण शास्त्री ने सीईसी के परिवार को सुदामा चरित्र, राजा परीक्षित मोक्ष और भागवत सार सुनाया। मुख्य चुनाव आयुक्त के पिता डॉ. सुबोध गुप्ता, माता सत्यवती, उनकी पत्नी अनुराधा गुप्ता, पुत्र अर्णव आनंद, आईआरएस भाई मनीष कुमार समेत अन्य सदस्य शामिल हुए।कथा उत्सव पर सुरक्षा के चुस्त इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने आयोजन को बेहद गोपनीय बनाए रखा। आश्रम के बाहर महिला पुलिस की भी तैनाती की गई थी। स्थानीय प्रशासन के अलावा अलग-अलग राज्यों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों का भी जमावड़ा लगा। अंतिम दिन कथा उत्सव में मुख्य चुनाव आयुक्त वीडियो कॉल के जरिए जुड़े रहे। भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में परिवार की आस्था देखते बन रही थी।शिक्षा ऋषि का समाधि मंदिर भी देखाकथा व्यास अचल कृष्ण शास्त्री ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कथा के दौरान वीडियो कॉल के जरिये जोड़ा गया। उनके परिवार के सदस्यों ने पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद महाराज से मुलाकात की और ब्रहमलीन स्वामी कल्याणदेव महाराज के समाधि मंदिर में पहुंचकर कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। वटवृक्ष की परिक्रमा की। ट्रस्टी ओमदत्त देव भी मौजूद रहे।