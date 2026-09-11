Muzaffarnagar News: श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव में भजन गायकों ने मोहा मन

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मीरापुर। बाबा श्याम हमारा सेवा समिति ने कस्बे के एक बैंक्वेट हॉल में श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव आयोजित किया। इस महोत्सव में राजस्थान, हरियाणा और चुलकाना धाम के भजन गायकों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया।आयोजन की शुरुआत बाला जी धाम के पुजारी राजपाल शुक्रालिया और बाला जी दरबार के अरुण ने की। उन्होंने समिति सदस्यों के साथ भगवान खाटू श्याम की ज्योत प्रज्वलित की। पंडित मनोज वाजपेयी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना संपन्न कराई।महोत्सव में बिजनौर सांसद चंदन चौहान, रालोद नेता अमरनाथ पाल, जानसठ एसडीएम रश्मि लांबा, नायब तहसीलदार अजय कुमार, रालोद के युवा जिलाध्यक्ष मौलिक प्रधान और सतीश तरीका मौजूद रहे।हरियाणा के पानीपत से साहिल, चुलकाना धाम से तमन्ना त्यागी और राजस्थान से रजनी राजस्थानी ने भजनों से समां बांधा। मुख्य पुजारी देवेंद्र ने कहा कि कलयुग में बाबा श्याम की कृपा से धरती पर स्वर्ग का अनुभव होता है।इस मौके पर संजय कुमार, कपिल कुमार, विकास अरोड़ा, गौरव स्वामी, अमित कुमार, उर्भित कम्बोज, वासु नामदेव, विकास मौजूद रहे