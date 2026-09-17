फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar: Diesel was being illicitly purchased at an illegal warehouse on the Doon Highway

मुजफ्फरनगर: दून हाईवे पर अवैध गोदाम में खरीदा जा रहा था चोरी का डीजल, संचालक और टैंकर चालक गिरफ्तार

Thu, 17 Sep 2026 07:44 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 17 Sep 2026 07:44 PM IST
सार

मंसूरपुर क्षेत्र में हाईवे पर अवैध रूप से एक गोदाम बनाकर चोरी का डीजल बेचा जा रहा था। टैंकर मालिक की शिकायत पर पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। 

विज्ञापन
Muzaffarnagar: Diesel was being illicitly purchased at an illegal warehouse on the Doon Highway
गिरफ्तार गोदाम मालिक और चालक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर मंसूरपुर क्षेत्र में चोरी का डीजल खरीदने के लिए अवैध रूप से गोदाम खोला हुआ था। डीजल के टैंकर मालिक की सूचना पर पुलिस व आपूर्ति विभाग के अधिकारी अलर्ट हुए और मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गोदाम से टैंकर को कब्जे में लिया। टैंकर के चालक ओमपाल सिंह व गोदाम मालिक तेजपाल को गिरफ्तार कर चोरी से खरीदा 20 लीटर डीजल भी बरामद किया। यह गोदाम कई साल से चलाया जाना बताया गया।
विज्ञापन

 

बुधवार देर शाम मंसूरपुर पुलिस को सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर सीएनजी पंप के बराबर में पूजा होटल के पास एक गोदाम है। वहां पर एक टैंकर से चोरी से डीजल उतारा जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची।
वहां मिले संधावली निवासी गोदाम मालिक तेजपाल व मुजफ्फरनगर के जनकपुरी निवासी चालक ओमपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। टैंकर को भी पुलिस अपने साथ ले आई। मंसूरपुर पुलिस ने यह सूचना आपूर्ति विभाग अधिकारियों को दी। विभागीय टीम ने पहुंच कर कार्रवाई की।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच अधिकारी विपिन कुमार त्यागी ने बताया कि टैंकर मालिक नई मंडी कोतवाली के मोहल्ला कंबल वाला बाग निवासी मनीष गुप्ता की तहरीर पर ट्रक चालक व गोदाम मालिक के खिलाफ डीजल चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दोनों के पास से 20 लीटर डीजल बरामद हुआ है। डीजल मेरठ से लाकर मुजफ्फरनगर काली नदी के पास एक पेट्रोल पंप पर जा रहा था। रास्ते में चालक डीजल निकाल कर चोरी से बेच रहा था।
 
विज्ञापन

गोदाम से डीजल के लिए तीन सैंपल
जिला आपूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारी विकास कुमार मौके पर गए थे। उन्होंने डीजल के तीन सैंपल लिए हैं। उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। जो गोदाम चलाया जा रहा था, वहां पर इस प्रकार डीजल खरीदने की कोई अनुमति या लाइसेंस नहीं दिया गया था। इस प्रकार डीजल या काला तेल खरीदने का कार्य अवैध व्यापार की श्रेणी में आता है।
 

पुलिस या अधिकारियों ने नहीं दिया ध्यान
बताया गया कि गोदाम यहां पर काफी समय से चलाया जा रहा था। आज तक पुलिस या आपूर्ति विभाग की टीम ने कभी ध्यान नहीं दिया। लोग बताते हैं कि यहां पर काला तेल खरीद का कार्य किया जाना बताया जाता था। यहां गोदाम में काले तेल में डीजल मिलाकर उसे पतला कर उद्योगों में बेचा जाता था।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed