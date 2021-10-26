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संघ प्रमुख की यात्रा धार्मिक और आध्यात्मिक है, इसलिए भाजपा के जन प्रतिनिधियों को कार्यक्रम से दूर रखा गया है। संघ के क्षेत्र और प्रांत स्तर के 15 पदाधिकारी साथ रहेंगे। उत्तराखंड के तीन दिवसीय प्रवास के बाद सर संघचालक 22 नवंबर को रुड़की से शाम छह बजे भागवत पीठ पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले शुकतीर्थ जीर्णोद्धारक वीतराग स्वामी कल्याणदेव महाराज के समाधि मंदिर जाएंगे।पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद महाराज के साथ शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच महान संत विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 23 नवंबर को प्रातः राष्ट्र के कल्याण, सुख, समृद्धि के लिए आयोजित यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। इस दौरान संस्कृत विद्यालय के ब्रह्मचारी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्तुति वाचन करेंगे।डोंगरे कथा भवन में आयोजित कार्यक्रम में वे शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, संतों, श्रद्धालुओं और ट्रस्टियों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद गुरु गद्दी भवन में आरएसएस पदाधिकारियों के साथ एक गोपनीय बैठक भी होगीकार्यक्रम स्थल से 300 मीटर दूर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आश्रम परिसर में संघ प्रमुख का आवागमन कई दर्जन स्पेशल कमांडो के कड़े सुरक्षा घेरे में रहेगा, वहीं स्वामी कल्याणदेव समाधि स्थल को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है।- यज्ञ और मंदिर लोकार्पण : 23 नवंबर को वह आश्रम परिसर स्थित प्राचीन यज्ञशाला में आयोजित यज्ञ में 15 मिनट के कार्यक्रम में आहुति देंगे। इसके पश्चात वेद व्यास मंदिर का लोकार्पण और भागवत कथा भवन का शिलान्यास करेंगे। भागवत प्राचीन अक्षय वटवृक्ष की विधिवत परिक्रमा कर शुकदेव मंदिर एवं सप्त ऋषि भगवान श्रीकृष्ण मंदिर में विशेष पूजन-अर्चन में शामिल होंगे।शुकदेव आश्रम की सुरक्षा बढ़ाई, पुलिस तैनातआश्रम के ट्रस्टी रमेश मलिक और ओमदत्त आर्य ने बताया कि दिल्ली से आई आईबी इंटेलिजेंस अधिकारियों की टीम ने डेरा डाल लिया है। आईबी की टीम कथा में भाग लेने आए श्रद्धालुओं और आयोजकों का डेटा भी एकत्र कर रही है। 22 नवंबर को अतिथि आगमन के तुरंत बाद आश्रम का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा, जबकि 23 नवंबर को उनके प्रस्थान तक दोनों प्रवेश द्वार पूर्णतः बंद रहेंगे।