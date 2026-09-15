Muzaffarnagar News: किसानों से गन्ना सट्टा और सर्वे की जांच करने की अपील
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 06:36 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 06:36 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
दौराला। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड दौराला में मंगलवार को समिति स्तर पर सर्वे सट्टा प्रदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने किया। यह मेला 15 से 25 सितंबर तक चलेगा। भूपेंद्र सिंह ने किसानों से अपील की कि वे मेले में पहुंचकर अपने गन्ने के सर्वे और सट्टे की जांच अवश्य करें।
सट्टे में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में संशोधन करा लें, ताकि गन्ना आपूर्ति के समय उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने किसानों से अपने अभिलेखों की सही तरीके से जांच करने और किसी भी गलती की जानकारी समिति अधिकारियों को देने की बात कही। मेले में किसानों को सर्वे-सट्टा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने किसानों से मेले का लाभ उठाने और निर्धारित समय में अपने सट्टे का सत्यापन कराने की अपील की।
विज्ञापन
दौराला। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड दौराला में मंगलवार को समिति स्तर पर सर्वे सट्टा प्रदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने किया। यह मेला 15 से 25 सितंबर तक चलेगा। भूपेंद्र सिंह ने किसानों से अपील की कि वे मेले में पहुंचकर अपने गन्ने के सर्वे और सट्टे की जांच अवश्य करें।
सट्टे में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में संशोधन करा लें, ताकि गन्ना आपूर्ति के समय उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने किसानों से अपने अभिलेखों की सही तरीके से जांच करने और किसी भी गलती की जानकारी समिति अधिकारियों को देने की बात कही। मेले में किसानों को सर्वे-सट्टा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने किसानों से मेले का लाभ उठाने और निर्धारित समय में अपने सट्टे का सत्यापन कराने की अपील की।
विज्ञापन