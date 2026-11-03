वैज्ञानिक विधि से करें खेती, दूध चाहिए तो पशुपालन अपनाएं : टिकैत

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जानसठ रोड स्थित कृषि फार्म में आयोजित किसान मेले एवं कृषि प्रदर्शनी के दूसरे दिन भाकियू अध्यक्ष एवं बालियान खाप के मुखिया चौधरी नरेश टिकैत और रालोद जिलाध्यक्ष संजय राठी ने उद्घाटन किया। टिकैत ने कहा कि आधुनिक खेती समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का नशे की ओर बढ़ना बेहद चिंताजनक है।समाज को इस दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। पशुपालन की घटती प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की। हमें दूध की जरूरत है लेकिन धीरे-धीरे पशुपालन से दूरी बढ़ती जा रही है। रालोद जिलाध्यक्ष संजय राठी ने कहा कि आज खेती में मशीनरी का युग है और किसानों को वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए।पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आधुनिक कृषि मशीनों का इस्तेमाल अब तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पंजाब के किसान काफी पहले ही गेहूं और धान की कटाई सहित खेती के विभिन्न कार्यों में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं।कृषि वैज्ञानिक डॉ. वेद प्रकाश, डॉ. केपी सिंह, डॉ. मोहम्मद नईम अली, देवेश प्रकाश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण मलिक और डॉ. स्वाति ने किसानों को जानकारियां दी। लाटियान खाप के मुखिया चौधरी वीरेंद्र सिंह लाटियान, वीरेंद्र शर्मा, धर्मवीर बालियान, उमादत्त शर्मा, विदित मलिक, कृष्णपाल राठी, मोहित मलिक, रेनू तोमर, राकेश बालियान, यशपाल बालियान मौजूद रहे। संचालन चौधरी जयवीर सिंह ने किया।कैबिनेट मंत्री ने किया दंगल का शुभारंभकैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह ने कृषि प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर आधुनिक तकनीक से निर्मित कृषि उपकरणों का अवलोकन किया। कैबिनेट मंत्री ने दंगल का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए आयोजकों के प्रयासों की सराहना की।