Muzaffarnagar News: एबीसी सेंटर खुला, 32 लाख में होगी दो हजार कुत्तों की नसबंदी
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:56 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:56 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। रोजाना खतरनाक होते आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए उनकी नसबंदी कराए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के पचेंडा रोड पर एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर का शुभारंभ चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने किया।
एबीसी सेंटर पर आवारा कुत्तों की नसबंदी और रेबीज के प्रभाव से बचाने के लिए उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों से शुरुआत होगी और इसके बाद कॉलोनियों में भी टीम अभियान चलाएगी। पहले चरण में 32 लाख रुपये में दो हजार कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य रखा गया है।
शहर में आवारा कुत्तों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए नगर पालिका की ओर से जीव दया फाउंडेशन के नाम ठेका छोड़ा गया है। संस्था ने दो हजार कुत्तों की नसबंदी के लिए 32 लाख रुपये में ठेका लिया है। पालिका की ओर से नसबंदी के एवज में प्रति कुत्ता 1650 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
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नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अन्नू चौधरी ने बताया कि एबीसी और टीकाकरण केंद्र की शुरुआत से एक ओर पशुओं के अनियंत्रित प्रजनन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर रेबीज जैसी गंभीर बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने में भी सहयोग मिलेगा।
पहले चरण में एबीसी केंद्र की टीम नगर पालिका प्रशासन के साथ समन्वय कर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अभियान चलाएगी। कलक्ट्रेट, पुलिस लाइन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला अस्पताल सहित अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को अभियान में शामिल किया जाएगा।
उधर, सेंटर के अंदर ही वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ भाजपा नेता विवेक बालियान और गौरव स्वरूप ने संयुक्त रूप से किया।
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मुजफ्फरनगर। रोजाना खतरनाक होते आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए उनकी नसबंदी कराए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के पचेंडा रोड पर एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर का शुभारंभ चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने किया।
एबीसी सेंटर पर आवारा कुत्तों की नसबंदी और रेबीज के प्रभाव से बचाने के लिए उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों से शुरुआत होगी और इसके बाद कॉलोनियों में भी टीम अभियान चलाएगी। पहले चरण में 32 लाख रुपये में दो हजार कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य रखा गया है।
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शहर में आवारा कुत्तों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए नगर पालिका की ओर से जीव दया फाउंडेशन के नाम ठेका छोड़ा गया है। संस्था ने दो हजार कुत्तों की नसबंदी के लिए 32 लाख रुपये में ठेका लिया है। पालिका की ओर से नसबंदी के एवज में प्रति कुत्ता 1650 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
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नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अन्नू चौधरी ने बताया कि एबीसी और टीकाकरण केंद्र की शुरुआत से एक ओर पशुओं के अनियंत्रित प्रजनन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर रेबीज जैसी गंभीर बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने में भी सहयोग मिलेगा।
पहले चरण में एबीसी केंद्र की टीम नगर पालिका प्रशासन के साथ समन्वय कर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अभियान चलाएगी। कलक्ट्रेट, पुलिस लाइन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला अस्पताल सहित अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को अभियान में शामिल किया जाएगा।
उधर, सेंटर के अंदर ही वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ भाजपा नेता विवेक बालियान और गौरव स्वरूप ने संयुक्त रूप से किया।