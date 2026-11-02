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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   32nd Children's Science Congress begins at JNV Baghra

Muzaffarnagar News: जेएनवी बघरा में 32वीं बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू

Mon, 02 Nov 2026 11:42 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:42 PM IST
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32nd Children's Science Congress begins at JNV Baghra
संवाद न्यूज एजेंसी
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तितावी। जवाहर नवोदय विद्यालय बघरा में सोमवार को 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया गया। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक गतिविधियों और शोधपरक सोच के लिए प्रोत्साहित किया गया।
कृषि विज्ञान केंद्र बघरा के निदेशक डॉ. हंसराज सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्राचार्य राजकुमार कटारिया, उपप्राचार्य पीएस राघव और विभिन्न विद्यालयों से आए एस्कॉर्ट शिक्षक उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना है। इसका लक्ष्य उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना भी है। साथ ही, नवाचार को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। बाल विज्ञान कांग्रेस विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाशीलता और सोच प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी। उन्हें अपने वैज्ञानिक विचारों को व्यक्त करने का भी मौका मिलेगा।
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