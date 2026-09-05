UP news: हरेंद्र मलिक समेत 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा सहारनपुर, मस्जिद ध्वस्तीकरण पर गरमाई सियासत

सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित 119 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करने के मामले में रविवार को सपा का 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दौरा करेगा। सपा सांसद हरेंद्र मलिक और जिलाध्यक्ष जिया चौधरी भी शामिल रहेंगे। सपा का कहना है कि चार सितंबर की शाम मस्जिद को सील करते समय उसे नहीं गिराने का आश्वासन दिया गया था। प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचकर मंडलायुक्त से मुलाकात करेगा। वह मस्जिद से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश कार्यालय को सौंपेगा।

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