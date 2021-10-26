फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Threat of disciplinary action looms over 10 medical officers in the district.

Muzaffarnagar News: जिले के 10 चिकित्साधिकारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

Sat, 05 Sep 2026 12:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Threat of disciplinary action looms over 10 medical officers in the district.
मुजफ्फरनगर। जिले के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से अनधिकृत तौर से अनुपस्थित चल रहे 10 चिकित्सकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शासन की ओर से जनपद में तैनात रहे एक चिकित्सक की बर्खास्तगी के बाद बाकियों के विरुद्ध भी इस प्रकार की कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। चिकित्सकों के लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण जनपद की स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन

जनपद में सरकारी चिकित्सकों की कमी चल रही है। सृजित पदों के सापेक्ष आधे चिकित्सक भी जनपद में तैनात नहीं हैं। शासन की ओर से समय-समय पर पीएमएचएस संवर्ग के चिकित्सकों की तैनाती की जाती है। अक्सर कुछ चिकित्सक पीजी करने के लिए अथवा अन्य कारणों से लिखित अनुमति लेकर चले जाते हैं। जबकि कुछ अनधिकृत रूप से अनुपस्थित भी चलते रहते हैं। ऐसे चिकित्साधिकारियों के बारे में शासन की ओर से जानकारी मांगी गई है।
विज्ञापन

वर्षों से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सक
चिकित्सक लेवल तैनाती अनुपस्थिति
डॉ. कुनाल कुमार 01 पीएचसी छपार 21 मई 2018 से
डॉ. निधि तोमर 01 सीएचसी जानसठ 15 अप्रैल 2020
डॉ. सुचित्रा सिंह 01 सीएचसी जानसठ 01 अप्रैल 2021
डॉ. श्रुति आर्य 01 सीएचसी सिसौली 28 जनवरी 2022
डॉ. अवनी 01 सीएचसी शाहपुर 21 मई 2019 से
डॉ. समीर आनंद 02 पीएचसी बसेड़ा अनधिकृत अनुपस्थित
डॉ. परिधि 01 सीएचसी खतौली एक मई 2018 से
डॉ. शशांक 02 सीएचसी जानसठ 21 मई 2022 से
डॉ. वैशाली भारद्वाज 02 सीएचसी बुढाना तीन मार्च 2022 से
डॉ. विशाल कांधवे 02 सीएचसी जानसठ सात फरवरी 2023 से
वर्जन-
जनपद में तैनात रहे कई चिकित्सक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं। शासन की ओर से ऐसे चिकित्सकों की जानकारी मांगी गई है। अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों की जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जा रही है। - डॉ. सुनील तेवतिया, सीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed