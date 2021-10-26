Muzaffarnagar News: जिले के 10 चिकित्साधिकारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

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जनपद में सरकारी चिकित्सकों की कमी चल रही है। सृजित पदों के सापेक्ष आधे चिकित्सक भी जनपद में तैनात नहीं हैं। शासन की ओर से समय-समय पर पीएमएचएस संवर्ग के चिकित्सकों की तैनाती की जाती है। अक्सर कुछ चिकित्सक पीजी करने के लिए अथवा अन्य कारणों से लिखित अनुमति लेकर चले जाते हैं। जबकि कुछ अनधिकृत रूप से अनुपस्थित भी चलते रहते हैं। ऐसे चिकित्साधिकारियों के बारे में शासन की ओर से जानकारी मांगी गई है।वर्षों से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकचिकित्सक लेवल तैनाती अनुपस्थितिडॉ. कुनाल कुमार 01 पीएचसी छपार 21 मई 2018 सेडॉ. निधि तोमर 01 सीएचसी जानसठ 15 अप्रैल 2020डॉ. सुचित्रा सिंह 01 सीएचसी जानसठ 01 अप्रैल 2021डॉ. श्रुति आर्य 01 सीएचसी सिसौली 28 जनवरी 2022डॉ. अवनी 01 सीएचसी शाहपुर 21 मई 2019 सेडॉ. समीर आनंद 02 पीएचसी बसेड़ा अनधिकृत अनुपस्थितडॉ. परिधि 01 सीएचसी खतौली एक मई 2018 सेडॉ. शशांक 02 सीएचसी जानसठ 21 मई 2022 सेडॉ. वैशाली भारद्वाज 02 सीएचसी बुढाना तीन मार्च 2022 सेडॉ. विशाल कांधवे 02 सीएचसी जानसठ सात फरवरी 2023 सेवर्जन-जनपद में तैनात रहे कई चिकित्सक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं। शासन की ओर से ऐसे चिकित्सकों की जानकारी मांगी गई है। अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों की जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जा रही है। - डॉ. सुनील तेवतिया, सीएमओ