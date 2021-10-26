फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Motorcyclist dies in accident while on his way to maternal uncle's house.

Muzaffarnagar News: मामा के घर जा रहे बाइक सवार युवक की हादसे में मौत

Sat, 05 Sep 2026 12:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Motorcyclist dies in accident while on his way to maternal uncle's house.
भोपा। बाइक पर सवार होकर मामा के घर जा रहे मखियाली निवासी बाइक सवार युवक दिनेश (21) की कासमपुरा के निकट सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद गांव स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया।
विज्ञापन




नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव मखियाली निवासी दिनेश बृहस्पतिवार की रात बाइक पर सवार होकर अपने गांव से मामा के गांव भोपा थाना के गांव रहकड़ा जा रहे था। जैसे ही वह थाना के गांव कासमपुरा के निकट पहुंचा तो अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
विज्ञापन


टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अचेत अवस्था में वही पड़ा रहा। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक को सीएचसी लेकर आई। जहां चिकित्सक ने घायल को मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन




पुलिस ने मृतक के तयेरे भाई गोविंद का मोबाइल नंबर पता कर उसे घटना की जानकारी दी तो परिजन भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी भेज दिया।



दिनेश गांव में सैलून चलाता था। मृतक के परिवार में पिता शेर सिंह, माता सुनीता, भाई अरुण, दिनेश, गौरव है। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ भोपा लक्ष्मण सिंह वर्मा ने बताया कि हादसे के बारे में परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है।




हाल ही में कई लोगों की सड़क दुर्घटना में जा चुकी जान



लगभग 8 दिन पूर्व भोपा निवासी युवक बाइक सवार राजा की भोपा में ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसके दो साथी घायल हो गए थे। इसी के साथ ही जुलाई माह में तिस्सा निवासी वृद्ध किसान मलखान की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। रहमतपुर निवासी महिला निर्मला की मोरना में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आकर मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed