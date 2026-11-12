Moradabad News: कुंदरकी में पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

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राजा का सहसपुर के स्टेशन मास्टर सचिन गौतम ने बताया कि गजरौला-अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने सूचना देकर बताया कि एक युवक ट्रेन से कट गया है। स्टेशन मास्टर की सूचना पर पर कुंदरकी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। वहां रेलवे ट्रैक पर 35 वर्षीय युवक का शव शव लहूलुहान हालत में था, जिसका रंग गेहुंआ था। युवक के शरीर पर नीले रंग की पैंट और सफेद शर्ट और पैर में हवाई चप्पल थी।पुलिस का मानना है कि रेल हादसे में ही युवक की मौत हुई है। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद शिनाख्त कराने का प्रयास किया जाएगा।