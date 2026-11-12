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Moradabad News: कुंदरकी में पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

Thu, 12 Nov 2026 02:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:25 AM IST
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Youth dies after being hit by a passenger train in Kundarki
कुंदरकी। गजरौला अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बुधवार की शाम करीब सात बजे पुलिस ने शव को कुंदरकी-बिलारी के बीच इमरतपुर सिरसी स्थित रेलवे ट्रैक से बरामद किया है। शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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राजा का सहसपुर के स्टेशन मास्टर सचिन गौतम ने बताया कि गजरौला-अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने सूचना देकर बताया कि एक युवक ट्रेन से कट गया है। स्टेशन मास्टर की सूचना पर पर कुंदरकी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। वहां रेलवे ट्रैक पर 35 वर्षीय युवक का शव शव लहूलुहान हालत में था, जिसका रंग गेहुंआ था। युवक के शरीर पर नीले रंग की पैंट और सफेद शर्ट और पैर में हवाई चप्पल थी।
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पुलिस का मानना है कि रेल हादसे में ही युवक की मौत हुई है। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद शिनाख्त कराने का प्रयास किया जाएगा।
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