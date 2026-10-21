Moradabad News: डिलारी में घर के दरवाजे पर खड़े युवक की गोली मारकर हत्या

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एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह बताया कि डिलारी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी कुलदीप सिंह अपने छोटे भाई राजेंद्र सिंह के साथ खेतीबाड़ी करते थे। कुलदीप के एक भाई फौज में हैं और उनकी तैनाती असम में है। कुलदीप की पत्नी प्राची ने पुलिस को बताया कि योगेश और प्रदीप उसके पति को रोज शराब पिलाने के लिए ले जाते थे। सोमवार की शाम भी यह लोग अपने साथ ले गए थे। शराब पीने के बाद घर लौट आए थे। किसी बात को लेकर प्रदीप से कुलदीप का विवाद हो गया था। इसके बाद प्रदीप अपने साथ अपने भाई भूपेंद्र, भूपेंद्र के बेटे शैलेंद्र और योगेश को लेकर कुलदीप के घर आ गया। शोर-शराबा सुनकर कुलदीप घर से बाहर दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। इसी दौरान शैलेंद्र ने तमंचे से कुलदीप के पेट में गोली मार दी। गोली लगने से वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गए। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन और आस-पड़ोस के लोग आ गए। इसके बाद हमलावर धमकी देकर भाग गए। परिजन घायल को लेकर डिलारी के सरकारी अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी आ गई। हालत गंभीर होने पर कुलदीप को रेफर कर दिया गया। परिजन घायल को जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने कुलदीप को मृत घोषित कर दिया। इससे परिवार में चीख-पुकार मच गई। कुलदीप का तीन साल का बेटा जीत है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि कुलदीप की पत्नी ने चार लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस टीम हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई है।