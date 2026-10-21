फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Young man shot dead while standing at the doorway of his house in Dilari

Moradabad News: डिलारी में घर के दरवाजे पर खड़े युवक की गोली मारकर हत्या

Wed, 21 Oct 2026 01:03 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Young man shot dead while standing at the doorway of his house in Dilari
मुरादाबाद। डिलारी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में मंगलवार की रात करीब साढ़े आठ बजे घर के दरवाजे पर खड़े किसान कुलदीप सिंह (38) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुलदीप की पत्नी प्राची ने कुलदीप के ही दोस्त योगेश, प्रदीप और प्रदीप के भाई भूपेंद्र और भूपेंद्र के बेटे शैलेंद्र पर गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गए। घटना से कुछ समय पहले ही हत्यारोपी प्रदीप और योगेश के साथ कुलदीप साथ शराब पीने के बाद घर लौटे थे। पुलिस ने हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई है।
विज्ञापन

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह बताया कि डिलारी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी कुलदीप सिंह अपने छोटे भाई राजेंद्र सिंह के साथ खेतीबाड़ी करते थे। कुलदीप के एक भाई फौज में हैं और उनकी तैनाती असम में है। कुलदीप की पत्नी प्राची ने पुलिस को बताया कि योगेश और प्रदीप उसके पति को रोज शराब पिलाने के लिए ले जाते थे। सोमवार की शाम भी यह लोग अपने साथ ले गए थे। शराब पीने के बाद घर लौट आए थे। किसी बात को लेकर प्रदीप से कुलदीप का विवाद हो गया था। इसके बाद प्रदीप अपने साथ अपने भाई भूपेंद्र, भूपेंद्र के बेटे शैलेंद्र और योगेश को लेकर कुलदीप के घर आ गया। शोर-शराबा सुनकर कुलदीप घर से बाहर दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। इसी दौरान शैलेंद्र ने तमंचे से कुलदीप के पेट में गोली मार दी। गोली लगने से वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गए। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन और आस-पड़ोस के लोग आ गए। इसके बाद हमलावर धमकी देकर भाग गए। परिजन घायल को लेकर डिलारी के सरकारी अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी आ गई। हालत गंभीर होने पर कुलदीप को रेफर कर दिया गया। परिजन घायल को जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने कुलदीप को मृत घोषित कर दिया। इससे परिवार में चीख-पुकार मच गई। कुलदीप का तीन साल का बेटा जीत है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि कुलदीप की पत्नी ने चार लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस टीम हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed