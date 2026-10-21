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मुरादाबाद में दोस्तों ने ली जान: किसान कुलदीप की गोली मारकर हत्या, शराब पीने के बाद हुआ विवाद, इलाके में सनसनी

Wed, 21 Oct 2026 12:27 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 12:27 AM IST
सार

मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में मंगलवार की रात करीब साढ़े आठ बजे किसान कुलदीप सिंह (38) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुलदीप की पत्नी प्राची ने कुलदीप के ही दोस्त योगेश, प्रदीप और प्रदीप के भाई भूपेंद्र और भूपेंद्र के बेटे शैलेंद्र पर गोली मारने का आरोप लगाया है।

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Farmer Kuldeep shot dead in Moradabad
किसान की गोली मारकर हत्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में मंगलवार की रात करीब साढ़े आठ बजे किसान कुलदीप सिंह (38) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुलदीप की पत्नी प्राची ने कुलदीप के ही दोस्त योगेश, प्रदीप और प्रदीप के भाई भूपेंद्र और भूपेंद्र के बेटे शैलेंद्र पर गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गए। घटना से कुछ समय पहले ही हत्यारोपी प्रदीप और योगेश के साथ कुलदीप साथ शराब पीने के बाद घर लौटे थे। पुलिस ने हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह बताया कि डिलारी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी कुलदीप सिंह अपने छोटे भाई राजेंद्र सिंह के साथ खेतीबाड़ी करते थे। 

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कुलदीप के एक भाई फौज में हैं और उनकी तैनाती असम में है। कुलदीप की पत्नी प्राची ने पुलिस को बताया कि योगेश और प्रदीप उसके पति को रोज शराब पिलाने के लिए जाते थे। सोमवार की शाम भी यह लोग अपने साथ ले गए थे। शराब पीने के बाद घर लौट आए थे। किसी बात को लेकर प्रदीप से कुलदीप का विवाद हो गया था। इसके बाद प्रदीप अपने साथ अपने भाई भूपेंद्र, भूपेंद्र के बेटे शैलेंद्र और योगेश को लेकर कुलदीप के घर आ गया। शोर-शराबा सुनकर कुलदीप घर से बाहर आए तो आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। 
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इसी दौरान शैलेंद्र ने तमंचे से कुलदीप के पेट में गोली मार दी। गोली लगने से वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गए। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन और आस-पड़ोस के लोग आ गए। इसके बाद हमलावर धमकी देकर भाग गए। परिजन घायल को लेकर डिलारी के सरकारी अस्पताल ले गए सूचना मिलने पर पुलिस भी आ गई। हालत गंभीर होने पर कुलदीप को रेफर कर दिया गया। परिजन घायल को जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने कुलदीप को मृत घोषित कर दिया। इससे परिवार में चीख-पुकार मच गई। कुलदीप का तीन साल का बेटा जीत हैं। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि कुलदीप की पत्नी ने चार लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस टीम हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई है।

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