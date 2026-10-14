फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Wrestlers displayed their moves and techniques on the second day of the wrestling competition at the Navdurga Fair.

Moradabad News: नवदुर्गा मेले में दंगल में दूसरे दिन भी पहलवानों ने दिखाए दांव-पेच

Wed, 14 Oct 2026 02:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 14 Oct 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Wrestlers displayed their moves and techniques on the second day of the wrestling competition at the Navdurga Fair.
बिलारी। मंगूपुरा गांव में मेले के दूसरे दिन मंगलवार को भी पहलवानों ने अपनी कुश्ती कला के दांव-पेच दिखाए। दंगल में कुश्ती मुकाबले देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
विज्ञापन

दूसरे दिन दंगल में जोंगेंद्र दिल्ली ने रिंकू राजस्थान को, अलफाज एटा ने मुजफ्फर घोसीपुरा को, मोहित बदायूं ने अतुल दिल्ली को, अनस संभल ने रोहित मथुरा को, सोनू बदायूं ने प्यारे पीलीभीत को, भूरे मेरठ ने रिंकू सोनीपत को, अर्जुन बुलंदशहर ने जगतसिंह मथुरा को, ललित दौलतपुर ने विशाल आगरा को, जुनैद शाहवर ने सारिक चंदौसी को, इमरान सैफनी ने गजेंद्र आगरा को कुश्ती कला का दांव दिखाकर चित कर दिया। दंगल में कई प्रसिद्ध पहलवानों के बीच बराबरी पर भी छूटे। दंगल आयोजन में भानु प्रताप सिंह यादव, रामबाबू यादव, राजीव कुमार गुप्ता, अखिलेश उपाध्याय, धनपाल यादव, राजपाल सिंह, राधेश्याम यादव, रघुवीर सिंह, पंकज गुप्ता आदि का सहयोग रहा।
विज्ञापन




मंगलवार देर रात साढ़े सात बजे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और स्थानीय सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान भी मंगूपुरा के मेले में चल रहे दंगल में पहुंचे। अतिरिक्त रोशनी की व्यवस्था के बीच देर रात तक कुश्ती मुकाबले हुए। सपा सांसद और सपा विधायक ने भी विजेता पहलवानों की हौसला अफजाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed