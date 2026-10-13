मुरादाबाद में हत्या: ठाकुरद्वारा के गैस गोदाम के पास वारदात, शव की हालत देख पुलिस अधिकारी भी हैरान
संवाद न्यूज एजेंसी, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) Published by: Vimal Sharma Updated Tue, 13 Oct 2026 12:51 PM IST
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ठाकुरद्वारा में फरीदनगर मार्ग पर गैस गोदाम के पास युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान थाना मुंडापांडे क्षेत्र के गांव गणेशपुर निवासी विनोद कुमार (42) पुत्र प्रेमपाल के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई।
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घटनास्थल पर पुलिस ने जांच-पड़ताल की। एसपी ग्रामीण ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और हत्या के मामले की जांच की। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है।
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