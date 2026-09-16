Moradabad News: महिला महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म

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महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रामबहादुर रिश्तेदार है। एक दिन वह शाहपुर तिगरी गई थी। इस बीच रामबहादुर ने अपने घर पर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी पत्नी, बेटा ने चुपके से उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। लोकलाज के डर से उसने कहीं शिकायत नहीं की। कुछ दिनों बाद में आरोपी रामबहादुर, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी आदि ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे अलग-अलग रंगदारी मांगना शुरू किया।आरोपी उससे अभी साढ़े चार लाख रुपये नकदी के साथ ही सोने-चांदी के जेवरात हड़प चुके हैं। इतनी रकम लेने के बाद भी आरोपियों की लालच और बढ़ गई। आरोपियों ने अपने साथ कटघर क्षेत्र के गढ़ी मेहमूदपुर निवासी सूरज और पवन को भी अपने साथ मिला लिया। इसके बाद आरोपियों ने पांच लाख रुपये और रंगदारी मांग की। धमकी दी कि अपना मकान बेच कर पांच लाख दे दो अन्यथा वीडियो वायरल कर देंगे। इस मामले में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने घटना की विवेचना कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।