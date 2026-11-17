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मझोला के मनोहरपुर निवासी महा सिंह ने मझोला थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी ममता 11 नवंबर की सुबह करीब दस बजे रेल विहार कॉलोनी से पैदल घर लौट रही थी। रास्ते में मनोहरपुर कृषि स्कूल के पास स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया गया, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार रात उसकी मौत हो गई। सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि स्कूटी सवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। ब्यूरो