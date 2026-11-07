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Moradabad News: अमरोहा की महिला को कार ने मारी टक्कर, मौत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Sat, 07 Nov 2026 01:56 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:56 AM IST
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Woman in Amroha struck by a car and killed; video goes viral on social media
मुरादाबाद। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रामगंगा विहार में सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के सामने तेज रफ्तार कार ने अमरोहा की महिला रुकइया (34) को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला घायल हो गई। शुक्रवार को अमरोहा के अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। इस हादसे की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने महिला के भाई की तहरीर पर कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि अमरोहा के चकली सराफा बाजार मोहल्ला निवासी हारुण ने सिविल लाइंस थाने में अज्ञात कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें उसने बताया कि उसकी बहन अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के चागौरी मोहल्ला निवासी रुकइया पत्नी वसीम मां की आंखों का ऑपरेशन कराने रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में आई थी। चार नवंबर की रात करीब आठ बजे रुकइया इंस्टीट्यूट के बाहर सड़क किनारे खाने के लिए कुछ लेने गई थी। इसी दौरान कार ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में रुकइया घायल हो गई। हादसे के बाद कार चालक कार दौड़ाकर मौके से भाग गया। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को जिला अस्पताल भेज दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन भी आ गए। इसके बाद परिजन घायल को अमरोहा ले गए और निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां उपचार के दौरान शुक्रवार को महिला की मौत हो गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस फुटेज के जरिये कार और चालक के बारे में जानकारी जुटा रही है।
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