Moradabad News: महिला पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी गिरफ्तार

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कस्बा उमरी कलां के मोहल्ला अंसारियान द्वितीय निवासी इमामुद्दीन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार की शाम पड़ोस में रहने वाला अहमद अली अली ट्रैक्टर लेकर घर जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर की टक्कर से उसकी भाभी फरजाना के घर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। फरजाना ने घर से ही अहमद अली से इसकी शिकायत की।आरोप है कि शिकायत से नाराज अहमद अली ट्रैक्टर से धारदार हथियार निकालकर फरजाना के घर में घुस आया और जान से मारने की नीयत से उस पर वार कर दिया। हमले में फरजाना गंभीर रूप से घायल होकर गिर गई। इसके बाद आरोपी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए अपने घर चला गया। घटना की जानकारी मिलने पर इमामुद्दीन अपनी भाभी को घायलावस्था में थाने लेकर पहुंचा। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण और इलाज कराया। हालत गंभीर होने पर सीएचसी से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कराया। मंगलवार को थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी अहमद अली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।