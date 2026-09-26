‘बम-रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देंगे’: आचार्य प्रमोद कृष्णम को जान से मारने की धमकी, ऑडियो मैसेज से मचा हड़कंप
कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को बम और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर जान से मारने की धमकी मिली है। मामले की जानकारी यूपी पुलिस, गृह मंत्रालय, पंजाब पुलिस और संभल पुलिस को दी गई है। श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भेजकर आचार्य और धाम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
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संभल के ऐंचौड़ा कंबोह स्थित श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें 24 सितंबर की देर रात निजी नंबर पर कॉल आया, जिसके बाद एक पंजाबी भाषा में ऑडियो मैसेज भेजा गया। जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आचार्य ने शनिवार दोपहर प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी है।
बताया कि धमकी देने वाले ने अपना नाम कुलबीर सिंह सिद्धू बताया है। वह बब्बर ए खालसा आतंकी संगठन का सरगना बताया जा रहा है। ऑडियो में जान से मारने की धमकी दी गई है। आचार्य ने बताया कि उनको पंजाबी भाषा नहीं आती है लेकिन जानकारी कराने पर पता चला है कि पंजाबी में धमकी दे रहे व्यक्ति ने उनके काम को पाखंड बताया है और उसे बंद न करने पर जान से मारने की बात कही है।
ऑडियो में बम और रॉकेट लॉन्चर से हमला करने की बात व्यक्ति कह रहा है। बताया कि कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय नंबरों से कॉल आ रही थीं, लेकिन उन्होंने कॉल उठाई नहीं थी। ऑडियो मैसेज मिलने पर यह जानकारी हुई है।
बताया कि धमकी मिलने की जानकारी यूपी पुलिस, गृह मंत्रालय, पंजाब पुलिस और संभल पुलिस को दे दी गई है। वहीं, दूसरी ओर श्रीकल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भेजकर आचार्य और धाम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
कल्कि धाम में गुरु गोबिंद सिंह की प्रतिमा स्थापित होगी
आचार्य ने बताया कि कल्कि धाम का निर्माण सनातन धर्म की एकता के संकल्प से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। धाम में गुरु गोबिंद सिंह, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के मंदिर प्रस्तावित हैं। आचार्य का कहना है कि इन्हीं गतिविधियों के चलते उन्हें पहले भी धमकियां मिली हैं। उन्होंने खालिस्तान समर्थक और इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों पर निशाना बनाने का आरोप लगाया है।
देश विरोधी ताकतें देश को तालिबान और खालिस्तान बनाना चाहती हैं। मेरी हत्या होती है तो यह मेरा बलिदान होगा। मेरी हत्या होने पर भारत सरकार श्रीकल्कि धाम ट्रस्ट को अपने अधीन ले। सरकार निर्माण कार्य जारी रखे और धाम में गुरु गोबिंद सिंह का विग्रह स्थापित करे।- आचार्य प्रमोद कृष्णम, पीठाधीश्वर, श्री कल्कि धाम, ऐंचोड़ा कंबोह।
आचार्य प्रमोद कृष्णम को धमकी मिली है। यह मैसेज कहां से आया है। इसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है। अग्रिम कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए गए हैं। - विकास चंद्र त्रिपाठी, एसपी, संभल।