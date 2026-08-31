भगवान राम के जीवन से लेनी चाहिए मर्यादा की सीख : सागरानंद
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:25 AM IST
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कांठ। मोहल्ला विशनपुरा स्थित ट्रस्ट श्री जम्भेश्वर जी महाराज विराजमान विश्नोई मंदिर में भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री जम्भेश्वर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चल रही सात दिवसीय श्री जाम्भाणी हरिकथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे कथावाचक संत स्वामी सागरानंद ने श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा होने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के जीवन से हमें मर्यादा और आज्ञाकारी पुत्र होने की प्रेरणा मिलती है। कहा कि यदि अपने जीवन को सफल बनाना है तो श्री राम के आदर्शों को जीवन में धारण करें। उन्होंने बुराइयों से दूर रहकर सही मार्ग पर चलने का आह्वान भी श्रद्धालुओं से किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को विस्तार से कथा का सार भी बताया। अंत में आरती और प्रसाद वितरण के उपरांत दूसरे दिन की कथा को संपन्न किया गया। इस अवसर पर संत स्वामी चमन ऋषि महाराज, स्वामी जगदेवानंद महाराज, स्वामी ऋषिदानंद महाराज, कुंवर सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, नीरज विश्नोई एनवाईसी, विष्णुदास बिश्नोई, अशोक कुमार विश्नोई, वीरेंद्र सिंह, प्रदीप विश्नोई, अवनीश कुमार, अभय कुमार, हरवीर सिंह, राजपाल सिंह, राजेंद्र सिंह आदि समेत महिला श्रद्धालु भी मौजूद रहीं।
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उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के जीवन से हमें मर्यादा और आज्ञाकारी पुत्र होने की प्रेरणा मिलती है। कहा कि यदि अपने जीवन को सफल बनाना है तो श्री राम के आदर्शों को जीवन में धारण करें। उन्होंने बुराइयों से दूर रहकर सही मार्ग पर चलने का आह्वान भी श्रद्धालुओं से किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को विस्तार से कथा का सार भी बताया। अंत में आरती और प्रसाद वितरण के उपरांत दूसरे दिन की कथा को संपन्न किया गया। इस अवसर पर संत स्वामी चमन ऋषि महाराज, स्वामी जगदेवानंद महाराज, स्वामी ऋषिदानंद महाराज, कुंवर सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, नीरज विश्नोई एनवाईसी, विष्णुदास बिश्नोई, अशोक कुमार विश्नोई, वीरेंद्र सिंह, प्रदीप विश्नोई, अवनीश कुमार, अभय कुमार, हरवीर सिंह, राजपाल सिंह, राजेंद्र सिंह आदि समेत महिला श्रद्धालु भी मौजूद रहीं।
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