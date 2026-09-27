Moradabad News: खेतों में भरा पानी, नलकूप की कोठरी पर चढ़कर बैठे तीन तेंदुए

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एक ग्रामीण ने वीडियो बनाया और वन विभाग के डिप्टी रेंजर हो भेज दिया। वन अफसरों ने बताया कि वहां चौकसी बढ़ा दी गई है। रविवार को टीम भेजी जाएगी।शुक्रवार को कार सवार युवकों ने तेंदुओं का वीडियो बनाया था। कांठ निवासी सहल दिलशाद ने बताया कि शुक्रवार रात वह अपने दोस्त हुजैफा और अनस के साथ कार से समदगढ़ उर्फ सिकंदराबाद की ओर जा रहे थे। रास्ते में किसान जहीर की नलकूप की कोठरी पर एक साथ तीन तेंदुए बैठे दिखाई दिए।उन्होंने कार रोककर मोबाइल से उनका वीडियो बनाया। समदगढ़ निवासी डॉ. जुल्फिकार अहमद ने बताया कि पूर्व विधायक मरहूम हाजी रिजवान अहमद खां के खेतों की ओर जाने वाले रास्ते पर नलकूप की कोठरी पर तीन तेंदुए बैठे दिखाई दिए। काफी देर तक कोठरी पर रहने के बाद तीनों तेंदुए कूदकर गन्ने के खेतों में चले गए। एक साथ तीन तेंदुए दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत है।वन विभाग के डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि समदगढ़ से तीन तेंदुए दिखाई देने का वीडियो उन्हें मिला है। बारिश के कारण शुक्रवार को मौके पर निरीक्षण नहीं हो सका। बारिश रुकने के बाद टीम मौके पर जाकर जांच करेगी और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जाएगी।