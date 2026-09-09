Moradabad News: मुख्य मार्ग पर जलभराव से ग्रामीण परेशान, प्रदर्शन कर रास्ता दुरुस्त कराने की मांग

विज्ञापन



बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को प्रदर्शन कर मार्ग को दुरुस्त कराने और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन परेशानी बनी रहती है। उन्होंने रास्ते के दोनों साइड में पानी की निकासी के लिए नाली बनाकर रास्ता दुरुस्त कराने की मांग की। प्रदर्शन करने में नन्हे सिंह, प्रवेश, देवेंद्र, महेंद्र नरेश, राजेश, मुकेश, कपिल, मुनीश, राजकुमार आनंद, करण सिंह, देवराज, आदि थे। ग्राम पंचायत सचिव हर्षिका चौहान का कहना है यह रास्ता लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र में आता है। इस रास्ते को उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

विज्ञापन

सुरजन नगर। चौकी क्षेत्र के दुल्लापुर पट्टी चौहान की मंडिया में जसपुर रोड से गांव में जानेवाले मुख्य मार्ग पर जलभराव होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।