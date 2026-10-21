विजय दशमी भारतीय संस्कृति का प्रतीक : भूपेंद्र

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उन्होंने कहा कि विजय दशमी का त्योहार भारतीय संस्कृति, विरासत और सनातन परंपरा का प्रतीक है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने भारतीय संस्कृति, विरासत और सनातन परंपरा से जुड़े अनेकों कार्य किए हैं। कहा कि सभी को भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलना चाहिए।राम राज्य की कल्पना को साकार करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी व्यवस्थाओं का सुचारु रूप से संचालन किया हुआ है। उसमें बिना किसी भेदभाव के साथ सबका कल्याण हो, इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार और पार्टी आगे बढ़ रही है। इस दौरान मंत्री ने सभी को विजय दशमी की बधाई भी दी। मेला आयोजक कमेटी ने अतिथियों को सम्मानित भी किया। इसके बाद मंत्री मेला स्थल पर लगे भारत विकास परिषद शाखा कांठ के सेवा शिविर में भी पहुंचे।इस अवसर पर कांठ के निवर्तमान विधायक राजेश कुमार सिंह चुन्नू, एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, जिला सहकारी बैंक चेयरमैन चौधरी विजयभान सिंह, जिला पंचायत प्रशासक डॉ. शैफाली सिंह, पूर्व क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, जिलाध्यक्ष आकाश कुमार पाल, जिला महामंत्री नवीन चौधरी, पूर्व जिला महामंत्री राजन बिश्नोई, जिला मंत्री विक्रांत सिंह, गन्ना समिति चेयरमैन कुंवर सुरेंद्र सिंह, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अनुज बिश्नोई,जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, ब्लॉक प्रमुख मुरादाबाद मनीष सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश माहेश्वरी, भारत विकास परिषद अध्यक्ष महेशचंद्र गुप्ता, सचिव गौरव बिश्नोई, चौधरी हुक्म सिंह, मंडलाध्यक्ष अंकुश चौहान, दीपक चौहान, सत्यवान सिंह, विजयवीर सिंह, सौरभ अग्रवाल आदि रहे।