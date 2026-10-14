Moradabad News: राजकीय इंटर कॉलेज के लिए फतेहपुर विश्नोई में हुआ सत्यापन

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जिलाधिकारी अनुनय झा के आदेश पर नामित किए गए जांच अधिकारी व प्रधानाचार्य राजकीय हाईस्कूल कुचावली शाने आजम सुबह 07:50 बजे ही गांव पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले जूनियर हाईस्कूल की प्रस्तावित रिक्त भूमि का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने महज कागजी खानापूर्ति करने के बजाय गांव में घर-घर जाकर तथ्यों की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने ग्रामीणों और प्रशासक से भी पूरी जानकारी ली। साथ ही 14 किलोमीटर की दूरी वाले तथ्य को गंभीरता से जांचा। ग्रामीणों ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज पाकबड़ा के 14.1 किमी दूर तथा राजकीय इंटर कॉलेज मानपुर मुजफ्फरपुर के 14 किमी दूर है। ग्राम पंचायत की ओर से उन्हें प्रामाणिक दस्तावेजों की पूरी रिपोर्ट भी सौंप दी गई। प्रशासक वैशाली ने भी हर एक तथ्य से अवगत कराया।बच्चों ने की भावुक अपीलसर्वे के दौरान सबसे भावुक क्षण तब आया जब उन 41 होनहार बच्चों (जिन्होंने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पास की है) और पढ़ाई छोड़ चुकी लगभग 70 छात्राओं ने जांच अधिकारी को चारों तरफ से घेर लिया। बच्चों ने हाथ जोड़कर अधिकारी से निवेदन किया कि सर, हमारी पढ़ाई 14 किमी दूर स्कूल होने की वजह से छूट रही है। कृपया सत्यता के आधार पर रिपोर्ट लगाइएगा। जांच अधिकारी ने बच्चों से सीधा संवाद कर उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया।यह रहे मौजूदकनक, आलिया, अंशु, पलक, अक्शा, आरुषि, मानवी, वंशिका, रश्मि, आयुषि, यशवी, संजना, आरती, तानिया, अंशिका, ईशिका, अंजलि, छाया, मनीषा और छात्र नितिन, अक्षय, अज़ीम, अरुण, प्रिंस, शिवा, अंश, तरुण, यश, दयानंद आदि उपस्थित रहे। वहीं अभिभावकों और ग्रामीणों में समरपाल सैनी, विनोद विश्नोई, राजकुमार, शंकर लाल, अमरेश, वीरवती, रूमा, गीता, राजकली, राकेश, नरेश आदि मौजूद रहे।वर्जन...बालिकाओं की मांग जायज है। उन बालिकाओं से भी बात की, जिन्होंने सरकारी विद्यालय न होने के कारण कक्षा आठ के बाद पढ़ाई छोड़ दी। अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल दूर होने की वजह से उनकी मजबूरी है। गांव का निरीक्षण कर रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक को भेज दी है।शाने आजम, जांच अधिकारी व नोडल अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग ब्लॉक छजलैट