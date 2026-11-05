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Moradabad News: शादी समारोह में छुहारे बांटने को लेकर दो पक्ष भिड़े

Thu, 05 Nov 2026 02:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:41 AM IST
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Two groups clashed over the distribution of dried dates at a wedding ceremony.
कुंदरकी। शादी समारोह में निकाह के बाद छुआरे बांटने को लेकर बरातियों के दो पक्षों में कहासुनी के बाद हुई मारपीट में चार लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक संभल जिले के ग्राम देवा फत्तेहपुर से बुधवार शाम एक बरात कुंदरकी के ग्राम इमरतपुर सिरसी संपर्क मार्ग स्थित एक मैरिज हॉल में पहुंची थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद निकाह के दौरान छुहारे बांटे जा रहे थे। इसी बात को लेकर बरात में शामिल कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।
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बताते हैं कि विवाद के दौरान दूल्हे के भाई के मुंह पर किसी ने हाथ मार दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। पहले शुरू हुई नोकझोंक और बाद में मारपीट हो गई, जिससे मैरिज हॉल में अफरा-तफरी जैसा माहौल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर बेल्टों से हमला किया, जिससे शादी समारोह में शामिल लोगों में अफरा-तफरी जैसे हालात बन गए। मारपीट मैरिज हॉल से बाहर सड़क तक पहुंच गई। मारपीट में अमरोहाके डिडौली क्षेत्र के ग्राम ढकिया निवासी इरशाद के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि अन्य लोग भी घायल बताए गए हैं। पुलिस ने घायल इरशाद का उपचार कराया है और जांच कर रही है। संवाद
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