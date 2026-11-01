Moradabad News: अनुसूचित जाति के 125 किसानों को दिया प्रशिक्षण

विज्ञापन

आईएआरआई के वैज्ञानिकों ने किसानों को फसल उत्पादन से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। साथ ही खेती के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कर उनके समाधान बताए। कार्यक्रम में किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को गेहूं की एचडी-2967 किस्म के बीज, सब्जियों के बीज की किट, छाते, टॉर्च, खुरपी, दरांती, फावड़े, तिरपाल आदि विभिन्न कृषि उपयोगी सामग्री निशुल्क प्रदान की गई।कार्यक्रम की अध्यक्षता आईएआरआई के एग्रोनॉमी विभाग के वैज्ञानिक डॉ. दिनेश कुमार ने की। इस दौरान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. नफीस अहमद, डॉ. टीकम, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मंजू नाथ, फोटो लैब कर्मचारी हीरा लाल, एससीएसपी कार्यालय के कर्मचारी सोमी, जितेंद्र, ग्राम पंचायत प्रशासक प्रतिनिधि दिनेश कुमार, महेश बिश्नोई उर्फ गब्बर व अरविंद कुमार उपस्थित रहे।