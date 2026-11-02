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Moradabad News: धरना-प्रदर्शन की सफलता को भाकियू अराजनैतिक ने तेज किया जनसंपर्क

Mon, 02 Nov 2026 02:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:43 AM IST
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To ensure the success of the protest, BKU (Arajnitik) has intensified its public outreach.
कांठ। मंडल मुख्यालय पर तीन नवंबर को होने वाले धरना-प्रदर्शन और पंचायत में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी करने के लिए भाकियू अराजनैतिक ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। संगठन के पदाधिकारी गांवों में किसानों को कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं और उन्हें पंचायत में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
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रविवार को संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह रंधावा के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांठ तहसील क्षेत्र के ढकैड़ा, मुंडाला, तेलीपुरा, कुचावली, सराय खजूर सहित कई गांवों में किसानों से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने धरना-प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा करते हुए किसानों से कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की। चौधरी महेंद्र सिंह रंधावा ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता जरूरी है। उन्होंने किसानों से बड़ी संख्या में मंडल मुख्यालय पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी पंचायत को सफल बनाने के लिए किसानों से सहभागिता की अपील की। इस दौरान जिलाध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह, तहसील अध्यक्ष समरपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार, कुशपाल सिंह, शमीम अहमद सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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--फोटो सं. 11
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