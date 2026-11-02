Moradabad News: धरना-प्रदर्शन की सफलता को भाकियू अराजनैतिक ने तेज किया जनसंपर्क

विज्ञापन

--

रविवार को संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह रंधावा के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांठ तहसील क्षेत्र के ढकैड़ा, मुंडाला, तेलीपुरा, कुचावली, सराय खजूर सहित कई गांवों में किसानों से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने धरना-प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा करते हुए किसानों से कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की। चौधरी महेंद्र सिंह रंधावा ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता जरूरी है। उन्होंने किसानों से बड़ी संख्या में मंडल मुख्यालय पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी पंचायत को सफल बनाने के लिए किसानों से सहभागिता की अपील की। इस दौरान जिलाध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह, तहसील अध्यक्ष समरपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार, कुशपाल सिंह, शमीम अहमद सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।फोटो सं. 11