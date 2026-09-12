Moradabad News: मिशन कंपाउंड में चोरों ने तीन घरों को खंगाला, एक से माल उड़ाया

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चोरी की लगातार बढ़ती वारदातों से इलाके में दहशत है। वहीं पुुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जाता है कि हर क्षेत्र में पुलिस गश्त की जाती है लेकिन फिर भी होने वाली वारदातें गश्त पर भी सवाल खड़ा कर रही हैं। सिविल लाइंस के मिशन कंपाउंड निवासी सीमा ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी है। जिसमें महिला ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात को चार चोर उनके घर से 35 हजार रुपये की नकदी, दो सोने की अंगूठी, दो मोबाइल चोरी कर ले गए हैं। इसके बाद चोरों ने कंपाउंड निवासी जोनी, आशा सिंह और बरखा के घर में भी चोरी की कोशिश की लेकिन यहां सफल नहीं हो पाए। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पुलिस टीम चोर की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध दिखाई दिया है। उससे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चोरी एक ही मकान में हुई है। अन्य मकानों में चोरी नहीं हुई है।