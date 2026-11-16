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Moradabad News: प्लॉट का करा लिया बैनामा, दस लाख का चेक भी वापस लिया

Mon, 16 Nov 2026 01:33 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:33 AM IST
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The sale deed for the plot was executed, and the ten-lakh-rupee cheque was also taken back.
मुरादाबाद। भोजपुर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से दो लोगों ने उसकी जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया। पीड़ित को दिया गया दस लाख रुपये का चेक भी बहाने से वापस ले लिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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भोजपुर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी निवासी इंद्रपाल सिंह ने कोर्ट की मदद से भोजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें उसने बताया कि भोजपुर धर्मपुर गांव निवासी नफीसुद्दीन और नईम अहमद ने उसकी जमीन का सौदा दस लाख रुपये में तय किया था। 27 सितंबर 2024 को रजिस्ट्री दफ्तर जाकर जमीन का बैनामा भी कर दिया था। इसके एवज में आरोपियों ने दस लाख रुपये का चेक दिया था। कुछ दिन बाद ही चेक यह कह कर वापस ले लिया कि बैंक के सर्वर में खराबी आ गई। 21 अक्तूबर 2026 को पीड़ित ने आरोपियों से अपनी रकम वापस मांगी तो उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। ब्यूरो
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