Moradabad News: राम-सुग्रीव की मित्रता और बालि वध का हुआ मंचन

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मंचन में माता सीता की खोज करते हुए भगवान श्रीराम और लक्ष्मण वन-वन भटक रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी से होती है। हनुमानजी भगवान श्रीराम को पहचान कर उन्हें सुग्रीव से मिलवाते हैं। बालि के भय से ऋष्यमूक पर्वत पर रह रहे सुग्रीव अपनी व्यथा प्रभु श्रीराम को सुनाते हैं। वह बताते हैं कि बालि ने उन्हें राज्य से निकाल दिया है और उनकी पत्नी को भी अपने अधिकार में कर रखा है। सुग्रीव की पीड़ा सुनकर भगवान श्रीराम उनकी सहायता करने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद सुग्रीव और बालि के बीच युद्ध होता है। भगवान श्रीराम बालि का वध कर सुग्रीव की पत्नी को मुक्त कराते हैं। इसी प्रसंग के साथ श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता का महत्व दर्शाया जाता है। मंचन के दौरान कलाकारों के अभिनय पर दर्शकों ने जयकारों के साथ उत्साह जताया। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष यथार्थ किशोर, संरक्षक छत्रपाल सैनी, महामंत्री आदित्यवीर शास्त्री, प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव, राजेश वाल्मीकि, इंद्रजीत शर्मा, नरेंद्र सुमन, रवि सैनी, शिवकुमार, पुष्पकांत आदि मौजूद रहे।