लालच, साजिश और हत्या: विधवा बहू को धेवते की दुल्हन बनाना चाहती थी ददिया सास, इनकार पर गला घोंटकर मार डाला

सैदनगली थाना क्षेत्र के कुआडाली गांव निवासी किसान सत्यपाल गिरि ने करीब एक साल पहले बेटी पायल की शादी बुखारीपुर निवासी दीपक से की थी। दो माह पहले पायल ने बेटी को जन्म दिया था। 28 सितंबर को पति के जान देने के बाद से वह मासूम बेटी के साथ ससुराल में रह रही थी। सत्यपाल के अनुसार, दीपक की जमीन पायल और उसकी बेटी के नाम आने की आशंका में ददिया सास क्रांति गिरि अपने धेवते मोंटी गिरि निवासी पमारी, थाना रजपुरा, संभल से पायल की कोर्ट मैरिज कराना चाहती थी।