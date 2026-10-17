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लालच, साजिश और हत्या: विधवा बहू को धेवते की दुल्हन बनाना चाहती थी ददिया सास, इनकार पर गला घोंटकर मार डाला

Sat, 17 Oct 2026 11:00 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, आदमपुर (अमरोहा)
संवाद न्यूज एजेंसी, आदमपुर (अमरोहा) Published by: Akash Dubey Updated Sat, 17 Oct 2026 11:00 PM IST
सार

पति की जमीन विवाद में शादी से इन्कार पर पायल गिरि (20) की हत्या हुई। ददिया सास क्रांति गिरि समेत चार पर प्राथमिकी दर्ज है, तीन हिरासत में हैं।

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Payal murder case: FIR registered against four individuals, including paternal aunt in law
पायल गिरि हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बुखारीपुर गांव में शुक्रवार सुबह रसोई में पायल गिरि (20) की हत्या के मामले में ददिया सास क्रांति गिरि समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया है कि पायल के सिर पर लोहे की मूसली से वार करने के बाद गला दबाया गया। उसके पति दीपक ने 28 सितंबर को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी।

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सैदनगली थाना क्षेत्र के कुआडाली गांव निवासी किसान सत्यपाल गिरि ने करीब एक साल पहले बेटी पायल की शादी बुखारीपुर निवासी दीपक से की थी। दो माह पहले पायल ने बेटी को जन्म दिया था। 28 सितंबर को पति के जान देने के बाद से वह मासूम बेटी के साथ ससुराल में रह रही थी। सत्यपाल के अनुसार, दीपक की जमीन पायल और उसकी बेटी के नाम आने की आशंका में ददिया सास क्रांति गिरि अपने धेवते मोंटी गिरि निवासी पमारी, थाना रजपुरा, संभल से पायल की कोर्ट मैरिज कराना चाहती थी। 

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पायल के राजी नहीं होने पर क्रांति ने सत्यपाल से भी बात की थी। सत्यपाल ने इतनी जल्दी शादी कराने पर समाज में उठने वाले सवालों का हवाला देकर बाद में विचार करने की बात कही थी। आरोप है कि इसी रंजिश में शुक्रवार सुबह सात से नौ बजे के बीच क्रांति गिरि, सगी सास आशा, मोंटी और उसकी मां विमला देवी ने एक राय होकर पायल के सिर पर लोहे की मूसली से वार किया और दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी।

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तहरीर में घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डिटेल खंगालने की मांग भी की गई है। आरोप है कि कैमरा मोंटी के मोबाइल से कनेक्ट था। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि क्रांति गिरि, आशा, मोंटी और विमला देवी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

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