Moradabad News: गन्ना समिति और गन्ना परिषद मिलकर खरीदेंगे सेल्फ प्रीपेल्ड हार्वेस्टर मशीन

विज्ञापन

गन्ना विकास परिषद बिलारी के सीनियर गन्ना विकास निरीक्षक संजीव कुमार और सहकारी गन्ना विकास समिति बिलारी के विशेष सचिव हशमुल हसन ने बृहस्पतिवार दोपहर गन्ना समिति कार्यालय में किसानों को हार्वेस्टर मशीन संबंधी नए पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि गन्ने की फसल के विकास और गन्ने का रकबा बढ़ाए जाने को लेकर सरकार गंभीर है। चीनी मिलों से बकाया गन्ना मूल्य भुगतान शीघ्र दिलाने को लेकर भी शासन प्रशासन सक्रिय है। बताया कि गन्ने की छिलाई करने और गन्ने को चीनी मिल तक पहुंचाने में किसानों को आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए सेल्फ प्रीपेल्ड हार्वेस्टर मशीन का नया प्रोजेक्ट लाया गया है। जिले में अकेले बिलारी गन्ना समिति का ही इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन हुआ है।अधिकारियों के अनुसार इस मशीन की संभावित कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये होगी। गन्ना समिति और और गन्ना परिषद दोनों आधा-आधा खर्च वहन करेंगे। मशीन का उपयोग केवल उसी किसान के खेत में हो सकेगा, जिसके खेत में ट्रेंच विधि से गन्ना बोया गया हो। बिलारी चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि बिलारी चीनी मिल क्षेत्र में लगभग 403 हेक्टेयर रकबे में ट्रेंच विधि से गन्ना बोया गया है। गन्ना परिषद के निरीक्षक ने बताया कि पहले गन्ना विभाग द्वारा बिलारी चीनी मिल से उन किसानों की सूची ली जाएगी। जिन्होंने ट्रेंच विधि से गन्ना बोया है। बाद में संबंधित गन्ना किसानों से सहमति पत्र लिए जाएंगे। सहमति पत्र देने वाले गन्ना किसानों को ही आगामी सीजन में सेल्फ प्रीपेल्ड हार्वेस्टर मशीन रियायती दर में उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।