Moradabad News: भाजपा ने बूथ कमेटियों के सदस्यों का सत्यापन किया

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कुंदरकी। मंडल कार्यसमिति सत्यापन एवं मंडल प्रवास के अंतर्गत कुंदरकी विधानसभा के कुंदरकी मंडल के नूरूल्ला में शक्ति केंद्र की बूथ कमेटियों के सदस्यों का जिले की प्रवासी कांता कर्दम ने सत्यापन किया। बूथ स्तर पर मजबूत संगठन रहने और सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश कुमार पाल, जिला महामंत्री नवीन चौधरी, मंडल कार्य समिति सत्यापन प्रवासी राजीव सैनी, शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अमर सिंह सैनी, मंडल महामंत्री अरविंद ठाकुर, संजय दिवाकर आदि उपस्थित रहे।फोटो संख्या तीन और चार भेजे गए हैं।