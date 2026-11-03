Moradabad News: छह नवंबर से चालू हो जाएगी बिलारी की चीनी मिल

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चीनी मिल के गन्ना विभाग में सोमवार दोपहर इंडेंट का पूजन हुआ। पूजन में चीनी मिल के उपाध्यक्ष सुभाष खोखर, मिल के प्रबंधक प्रशासक देवेश शर्मा, महाप्रबंधक गन्ना गिरीश कुमार सिंह, गन्ना प्रबंधक संजीव सिरोही और मनोज तोमर, गन्ना विभाग के आइटी हेड मोहम्मद सलीम आदि अधिकारी मौजूद रहे। पंडित दिनेश चंद्र सती ने विधि विधान से इंडेंट का पूजन किया। पूजन कार्यक्रम पूरा होने के बाद ही लक्ष्मी जी चीनी मिल की ओर से सहकारी गन्ना विकास समिति बिलारी कार्यालय को इंडेंट जारी किया गया। मिल अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इंडेंट के आधार पर ही सहकारी गन्ना समिति द्वारा गन्ना किसानों को तोल पर्ची जारी कर चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति किया जाता है।उधर सहकारी गन्ना विकास समिति बिलारी के विशेष सचिव हशमुल हसन ने बिलारी चीनी मिल द्वारा अलग-अलग आगामी चार तिथियों का इंडेंट भेजे जाने की पुष्टि की। समिति सचिव के अनुसार चार नवंबर को 1900 क्विंटल, पांच नवंबर को 2500 क्विंटल, छह नवंबर को 51 हजार क्विंटल और सात नवंबर को 60 हजार क्विंटल गन्ना आपूर्ति किए जाने का इंडेंट भेजा गया है। समिति सचिव ने बताया कि समिति कार्यालय पर आइटी सेल खोलकर तीन कर्मचारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। आइटी सेल के माध्यम से किसानों के मोबाइल पर तोल पर्ची के संदेश भेजे जा रहे हैं। गन्ना किसान को अपना गन्ना चीनी मिल के कांटे पर तुलवाए जाने के दौरान मोबाइल पर आने वाला तोल पर्ची संदेश दिखाना पड़ेगा। चीनी मिल और गन्ना समिति कार्यालय की तैयारियों से स्पष्ट हो गया है कि चीनी मिल का पेराई सत्र आगामी छह नवंबर से शुरू हो जाएगा।