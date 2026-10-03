Moradabad News: अब खूब गूंज रही डीएम आवास में पुजारी की पिटाई
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:05 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:05 AM IST
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मुरादाबाद। डीएम आवास में एक पुजारी की पिटाई का मामला भी खूब गूंज रहा है। हालांकि बात पुरानी है लेकिन डीएम के तबादले के बाद यह मामला बाहर आने लगा है। हालांकि इस विषय में कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा लेकिन दबी जुबान से लोग यह जरूर कह रहे हैं कि पुजारी के बेटे के अचानक लापता हो जाने के बाद यह घटना हुई थी।
यह वही पुजारी थे जो संभल से आए थे। कुछ दिन तो सब ठीक रहा लेकिन अचानक इनके प्रति साहब का व्यवहार कुछ बदल गया था। बताया तो यहां तक जाता है कि इन पर शक हो गया था कि वह सूचनाएं लीक कर रहे हैं। बस इसी बात पर नाराजगी बढ़ गई। अफसरों के बीच से जो बात निकलकर सामने आई उसके मुताबिक एक दिन पुजारी ने अपने बच्चे को पीट दिया और वह नाराज होकर वहां से चला गया। इससे खलबली मच गई। मामला अफसर के आवास से किसी के लापता होने का था लिहाजा पुलिस अफसरों तक बात पहुंच गई। इतना ही नहीं उनका अपना स्टाफ भी बच्चे की तलाश में लग गया। खैर बच्चा दिल्ली रोड से मिल गए। इसके बाद बच्चे को आवास पर ले जाया गया। बच्चे ने अपने पिता (पुजारी) पर पिटाई करने का आरोप लगाया। इसके बाद साहब ने पुजारी की पिटाई कर दी।
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यह वही पुजारी थे जो संभल से आए थे। कुछ दिन तो सब ठीक रहा लेकिन अचानक इनके प्रति साहब का व्यवहार कुछ बदल गया था। बताया तो यहां तक जाता है कि इन पर शक हो गया था कि वह सूचनाएं लीक कर रहे हैं। बस इसी बात पर नाराजगी बढ़ गई। अफसरों के बीच से जो बात निकलकर सामने आई उसके मुताबिक एक दिन पुजारी ने अपने बच्चे को पीट दिया और वह नाराज होकर वहां से चला गया। इससे खलबली मच गई। मामला अफसर के आवास से किसी के लापता होने का था लिहाजा पुलिस अफसरों तक बात पहुंच गई। इतना ही नहीं उनका अपना स्टाफ भी बच्चे की तलाश में लग गया। खैर बच्चा दिल्ली रोड से मिल गए। इसके बाद बच्चे को आवास पर ले जाया गया। बच्चे ने अपने पिता (पुजारी) पर पिटाई करने का आरोप लगाया। इसके बाद साहब ने पुजारी की पिटाई कर दी।
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