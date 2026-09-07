Moradabad News: गाजे-बाजे के साथ निकाली गई रामडोल की वार्षिक शोभायात्रा

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शोभायात्रा का प्रारंभ भाजपा विधायक सुशांत सिंह ने पूजा-अर्चना कर किया। शोभायात्रा मोहल्ला जमुना वाला, बड़ा बाजार, कोतवाली, बुध बाजार व बाजार गंज से होकर निकाली गई। करीब चार किमी लंबी शोभायात्रा को निकलने में करीब पांच घंटे लगे। शोभायात्रा में डीजे पर बज रहे धार्मिक धुनों और गानों ने नगर का माहौल धार्मिक कर दिया। लोगों ने यात्रा में शामिल झांकियों की पूजा-अर्चना भी की।नंगलिया के प्राचीन शिव मंदिर की भगवान शिव-पार्वती के विवाह की विशाल नंदी पर निकाली गई झांकी आकर्षण और आस्था का केंद्र बनी हुई थी। खाकेश्वर मंदिर की भगवान श्री गणेश की झांकी ने आने वाले गणेश उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। होलिका मंदिर की राधा-कृष्ण और गोपियों की झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी थी।मोहल्ला बंजारान स्थित श्री शिव-शक्ति मंदिर की शिव-सती और दक्ष की झांकी, रतूपुरा की अघोरी की झांकी, मोहल्ला वाल्मीकि मंदिर वार्ड एक और दो की काली माता की झांकी, चित्रगुप्त शिव मंदिर की शिव-पार्वती नृत्य की झांकी, बाजार गंज के माता मंदिर की मां लक्ष्मी की झांकी, आर्य नगर शिव मंदिर की राधा-कृष्ण की झांकी, रामलीला कमेटी की श्री कृष्ण की माखन चोरी की झांकी, सहित विभिन्न मंदिरों की करीब 25 झांकियां शोभायात्रा में शामिल थीं।इस अवसर पर रामलीला कमेटी के प्रबंधक अवनीश कुमार शर्मा, दिनेश कुमार पूठिया, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष शिवेंद्र गुप्ता, संजीव चौहान, उमेश गुप्ता शरद पूठिया, ओम कुमार एडवोकेट, अनुज कुमार शर्मा, अनिल नायक एडवोकेट, आशु वाल्मीकि व पंकज गुप्ता आदि रहे।फोटो 5 से 10