Moradabad News: स्मार्ट सिटी की ठप योजनाओं के फिर से होंगे टेंडर

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टाउनहॉल की 18 दुकानों की छत पर करीब दो करोड़ रुपये से रूफ टॉप रेस्त्रां और कैफेटेरिया तैयार किया गया। इसके संचालन के लिए स्मार्ट सिटी ने जुलाई 2026 में एजेंसी चयन का टेंडर जारी किया था। 29 जुलाई को आवेदन की अंतिम तारीख भी निकल गई, लेकिन अब तक एजेंसी के चयन और काम शुरू होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में इस योजना के लिए फिर से टेंडर की तैयारी है। 18.73 करोड़ रुपये से तैयार बुद्धि विहार फेज-दो स्थित स्पंदन सरोवर में भी आकर्षण बढ़ाने के लिए एक्वा स्क्रीन प्रोजेक्शन मैपिंग शो की योजना बनाई गई थी। इसके संचालन और रखरखाव के लिए जनवरी 2026 में टेंडर जारी किया गया। इसके बावजूद योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। अब इसके लिए भी नए सिरे से एजेंसी चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।शहर के 20 स्थानों पर 2.91 करोड़ रुपये से लगाए गए सोलर आधारित वाटर एटीएम भी लोगों को राहत नहीं दे पा रहे हैं। इनका संचालन और रखरखाव करने के लिए जनवरी 2026 में तीन साल की अवधि का टेंडर जारी किया गया था। इसके बाद निविदा निरस्त कर दी गई। अब फिर से टेंडर जारी होगा। अब नगर निगम संचालन का शुल्क दोबारा निर्धारित कर रहा है। एजेंसी संचालकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए गए हैं। स्मार्ट सिटी के जीएम तकनीकी एके मित्तल ने बताया कि इन योजनाओं के टेंडर दोबारा जारी होंगे। संचालन संबंधी शुल्क में संशोधन किया जा रहा है।