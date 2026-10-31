फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   'Svanidhi' languishing in banks... hopes dying in the files

Moradabad News: बैंकों में घिसटती स्वनिधि...फाइलों में दम तोड़ रहीं उम्मीदें

Sat, 31 Oct 2026 02:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
'Svanidhi' languishing in banks... hopes dying in the files
मुरादाबाद। रेहड़ी-पटरी लगाकर परिवार चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिले में 3378 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। इनमें कर्ज मंजूरी से लेकर स्वीकृति के बाद रकम जारी नहीं होने और बैंकों से वापस किए गए आवेदन भी शामिल हैं। बैंकों की अनदेखी और लेटलतीफी की वजह से स्ट्रीट वेंडरों की कर्ज की उम्मीदें फाइलों में दम तोड़ने लगी है।
विज्ञापन


29 अक्तूबर को हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि पहली किस्त के 1850, दूसरी किस्त के 828 और तीसरी किस्त के 700 आवेदन लंबित हैं। बैंकवार आंकड़ों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे आगे है। यहां 1141 आवेदन अटके हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 736 और बैंक ऑफ बड़ौदा में 526 मामले लंबित हैं। इसके अलावा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में 310, केनरा बैंक में 162 और इंडियन बैंक में 145 आवेदन निस्तारण की बाट जोह रहे हैं। यानी अकेले इन छह बैंकों में 3020 आवेदन लंबित हैं। शेष 358 मामले दूसरे बैंकों में फंसे हैं।
विज्ञापन

बैंकों की इस सुस्ती पर नगर आयुक्त हिमांशु कौशिक ने नाराजगी जताते हुए सभी लंबित आवेदन एक सप्ताह में निपटाने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि कर्ज स्वीकृति और वितरण की लंबित कार्रवाई प्राथमिकता से पूरी करें। बैठक में परियोजना अधिकारी डूडा स्निग्धा चतुर्वेदी, अग्रणी जिला प्रबंधक प्रेमेंद्र प्रसाद समेत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed