Moradabad News: सड़क हादसे में चीनी मिल के मैनेजर की मौत

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बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के खबरिया आजमपुर निवासी जगतपाल सिंह (50) भोजपुर थानाक्षेत्र के बेलबाड़ा चीनी मिल में केन मैनेजर थे। वह परिवार के साथ चीनी मिल की आवासीय कॉलोनी में रहते थे। सोमवार को वह कटघर क्षेत्र में किसानों से मिलने गए थे। शाम करीब पांच बजे वह चीनी मिल लौट रहे थे। कटघर थाना क्षेत्र में जीरो पॉइंट के पास अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भिजवा दिया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मैनेजर के परिवार में पत्नी दो बच्चे ऋतिक व अभय हैं। मैनेजर के भाई महावीर सिंह ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी है। विज्ञापन

बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के खबरिया आजमपुर निवासी जगतपाल सिंह (50) भोजपुर थानाक्षेत्र के बेलबाड़ा चीनी मिल में केन मैनेजर थे। वह परिवार के साथ चीनी मिल की आवासीय कॉलोनी में रहते थे। सोमवार को वह कटघर क्षेत्र में किसानों से मिलने गए थे। शाम करीब पांच बजे वह चीनी मिल लौट रहे थे। कटघर थाना क्षेत्र में जीरो पॉइंट के पास अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भिजवा दिया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मैनेजर के परिवार में पत्नी दो बच्चे ऋतिक व अभय हैं। मैनेजर के भाई महावीर सिंह ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी है।

मुरादाबाद। कटघर थाना क्षेत्र में जीरो प्वाइंट के पास सोमवार की शाम अज्ञात वाहन ने चीनी मिल के केन मैनेजर जगतपाल सिंह की बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भिजवा दिया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए।